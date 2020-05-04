В Іспанії другий день поспіль 164 померлих від коронавірусу

В Іспанії кількість померлих від коронавірусної хвороби зросла до 25 428.

Такими є останні дані МОЗ Іспанії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Протягом останньої доби померли 164 пацієнти з коронавірусом – таку ж кількість нових смертей зареєстрували і в неділю.

Також було зареєстровано 356 нових випадків зараження. Всього у 218 011 людей в Іспанії виявили

З початку епідемії вилікувалися 121 343 пацієнти – це на 2441 більше, ніж вчора.

Нагадаємо, в Іспанії 4 травня почалася так звана "нульова фаза" урядового плану із поступового скасування карантинних обмежень, запроваджених через епідемію коронавірусу.

По всій країні від сьогодні дозволяється відкривати невеликі магазини, а також перукарні за попередньою домовленістю. Ресторани також відновлюють роботу, але продаватимуть їжу тільки на виніс.