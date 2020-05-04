В Испании второй день подряд 164 умерших от коронавируса

В Испании количество умерших от коронавирусной болезни возросло до 25 428.

Таковы последние данные МЗ Испании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

За последние сутки умерли 164 пациентов с коронавирусом - такое же количество новых смертей зарегистрировали и в воскресенье.

Также было зарегистрировано 356 новых случаев заражения. Всего у 218 011 человек в Испании обнаружили вирус.

С начала эпидемии вылечились 121 343 пациента - это на 2441 больше, чем вчера.

Напомним, в Испании 4 мая началась так называемая "нулевая фаза" правительственного плана по постепенной отмене карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.

По всей стране с сегодняшнего дня разрешается открывать небольшие магазины, а также парикмахерские по предварительной договоренности. Рестораны также восстанавливают работу, но будут продавать еду только на вынос.