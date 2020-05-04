Кіпр виходить з карантину: дозволено будівництво, відкрилися більшість магазинів

На Кіпрі в понеділок почалася перша фаза послаблення обмежувальних заходів, введених через коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда із посиланням на Cyprus Mail.

Знімаються обмеження щодо будівельного сектору, знову можуть відновити роботу всі підприємства роздрібної торгівлі, окрім торгових центрів.

Ресторани та ігрові майданчики також залишатимуться закритими.

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Співробітники в державному секторі почали повертатися на роботу, за винятком людей, що належать до вразливих груп, та тих, хто піклується про дітей до 15 років.

Щодо сектору правосуддя, реєстрації розпочали свою звичайну діяльність і можна буде реєструвати як судові позови, так і заяви, а також кримінальні справи.

Обмеження щодо роботи державних та приватних лікарень були частково зняті, а стоматологічні послуги повністю доступні.

Комендантська година залишиться чинною з 10 вечора до 6 ранку. Молитви дозволено в церквах, але за участі не більше 10 осіб.

Обмежувальні заходи будуть поступово скасовуватися, а фінальна фаза повинна розпочатися 14 липня.

Нагадаємо, в Іспанії 4 травня почалася так звана "нульова фаза" урядового плану із поступового скасування карантинних обмежень, запроваджених через епідемію коронавірусу.