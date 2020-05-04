Греція почала пом'якшувати карантин

Грецькі перукарні, квіткові магазини і книгарні знову відкрилися в понеділок в рамках поступового ослаблення карантину, введеного шість тижнів тому для стримування поширення нового коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Перукарні працюють тільки за попереднім записом. Невеликі роздрібні магазини, в тому числі квіткові і книжкові, салони оптики і спа-послуг, також відновили роботу з понеділка.

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Час роботи магазинів, яким дозволено знову працювати, ймовірно, буде збільшено через високий відкладений попит.

Очікується, що школи, ресторани і бари знову відкриються в кінці цього місяця. Готелі почнуть працювати з 1 червня.

У громадському транспорті греки повинні носити маски і зберігати дистанцію. Поліція зранку понеділка перевіряє, чи дотримуються громадяни вимоги.

Відтепер греки більше не повинні заповнювати форму із зазначенням поважної причини для виходу з дому.

У Греції, країні з населенням 11 мільйонів осіб, зареєстровано 2 626 випадків захворювання COVID-19. 144 людини померли у зв’язку з вірусом - набагато менше, ніж у багатьох інших європейських країнах.

Нагадаємо, в Іспанії 4 травня почалася так звана "нульова фаза" урядового плану із поступового скасування карантинних обмежень, запроваджених через епідемію коронавірусу.