Кипр выходит из карантина: разрешено строительство, открылись большинство магазинов

На Кипре в понедельник началась первая фаза ослабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда со ссылкой на Cyprus Mail.

Снимаются ограничения по строительному сектору, снова могут восстановить работу все предприятия розничной торговли, кроме торговых центров.

Рестораны и игровые площадки также будут оставаться закрытыми.

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Сотрудники в государственном секторе начали возвращаться на работу, за исключением людей, принадлежащих к уязвимым группам, и тех, кто заботится о детях до 15 лет.

По сектору правосудия, регистрации начали свою обычную деятельность и можно будет регистрировать как судебные иски, так и заявления, а также уголовные дела.

Ограничения по работе государственных и частных больниц были частично сняты, а стоматологические услуги стали доступны.

Комендантский час останется в силе с 10 вечера до 6 утра. Богослужения разрешены в церквях, но с участием не более 10 человек.

Ограничительные меры будут постепенно отменяться, а финальная фаза должна начаться 14 июля.

Напомним, в Испании 4 мая началась так называемая "нулевая фаза" правительственного плана по постепенной отмене карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.