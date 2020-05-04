Заявление президента Румынии вызвало дипломатический спор с Венгрией

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто назвал недавние заявления президента Румынии Клауса Йоханниса "абсолютно нецивилизованными" и направленными на разжигание ненависти, и попросил его проявлять больше уважения к венграм, проживающих в Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Спор возник после того, как нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект об автономии Секейского края - региона в центральной Румынии, населенного этническими венграми. Из-за пандемии законопроект был автоматически принят, поскольку не обсуждался в течение 45 дней.

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Позже Йоханнис обвинил своих главных противников, Социалистическую демократическую партию, в сговоре с партией венгерского нацменьшинства UDMR, которая поддерживает Йоханниса в том, что они хотят "отдать Трансильванию Венгрии".

Заметим, президент Румынии Йоханнис получил огромную поддержку со стороны венгерского меньшинства на прошлогодних выборах.

Министерство иностранных дел Румынии назвало заявления Сиярто "провокационными и несоответствующими", и просило Венгрию пересмотреть свое отношение и действия в отношении Румынии и румынских чиновников.

Министерство добавило, что законопроект был связан исключительно с внутренними дебатами в Румынии, и Сиярто не имеет права голоса по этому вопросу.

Хотя этот законопроект впоследствии был отклонен Сенатом Румынии, он вызвал бурные политические дебаты в стране.