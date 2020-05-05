Більшість нових випадків зараження коронавірусом в Іспанії нині фіксують серед медиків

В Іспанії серед нових випадків коронавірусу в останні дні переважають зараження медичних працівників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Всього за два тижні число інфікованих фахівців збільшилося в Іспанії на 39,5% і тепер становить 43 325 осіб. Медичні працівники складають більшу частину нових інфекцій, виявлених у країні.

Хоча з першого погляду можна подумати, що майже два з трьох (62,4%) нових заражень, зареєстрованих в Іспанії, відбуваються серед медичних працівників МОЗ Іспанії визнає, що точний відсоток невідомий. Це пов'язано зі специфікою фіксування даних окремими громадами.

"Ми дуже стурбовані цією інформацією", - сказав Серафін Ромеро, президент Колегіальної медичної організації, органу, що об'єднує всі медичні колегії Іспанії.

"Зараження продовжує збільшуватися навіть останнім часом, коли проблеми з захисними матеріалами здавалися вирішеними", - зазначив він.

Нагадаємо, в Іспанії 4 травня почалася так звана "нульова фаза" урядового плану із поступового скасування карантинних обмежень, запроваджених через епідемію коронавірусу.

По всій країні від сьогодні дозволяється відкривати невеликі магазини, а також перукарні за попередньою домовленістю. Ресторани також відновлюють роботу, але продаватимуть їжу тільки на винос.