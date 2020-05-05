Большинство новых случаев заражения коронавирусом в Испании сейчас фиксируют среди медиков

В Испании среди новых случаев коронавируса в последние дни преобладают заражения медицинских работников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Всего за две недели число инфицированных специалистов увеличилось в Испании на 39,5% и теперь составляет 43 325 человек. Медицинские работники составляют большую часть новых инфекций, выявленных в стране.

Хотя с первого взгляда можно подумать, что почти два из трех (62,4%) новых заражений, зарегистрированных в Испании, происходят среди медработников, Минздрав Испании признает, что точный процент неизвестен. Это связано со спецификой фиксирования данных отдельными общинами.

"Мы очень обеспокоены этой информацией", - сказал Серафин Ромеро, президент коллегиального медицинской организации, органа, объединяющего все медицинские коллегии Испании.

"Заражение продолжает увеличиваться даже в последнее время, когда проблемы с защитными материалами казались решенными", - отметил он.

Напомним, в Испании 4 мая началась так называемая "нулевая фаза" правительственного плана по постепенной отмене карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.

По всей стране с сегодняшнего дня разрешается открывать небольшие магазины, а также парикмахерские по предварительной договоренности. Рестораны также восстанавливают работу, но продавать еду можно только навынос.