Радник уряду Британії по боротьбі з коронавірусом пішов з посади через порушення самоізоляції

Професор, епідеміолог Імперського коледжу в Лондоні Ніл Фергюсон, пішов з посади урядового радника з питань боротьби з COVID-19 після того, як порушив режим самоізоляції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Фергюсон, чия порада прем'єр-міністру призвів до закриття Великої Британії, сказав, що шкодує про те, що "підриває" вказівки про соціальне дистанціювання.

Його моделювання передачі вірусу передбачає, що 250 000 осіб можуть померти без рішучих дій.

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Це спонукало прем'єр-міністра Бориса Джонсона оголосити 23 березня, що він вводить обмеження в повсякденному житті, спрямовані на припинення поширення вірусу.

Відповідно до цих заходів партнерам, які не живуть разом, більше не дозволялося бачити один одного.

"Я згоден, що припустився помилки і прийняв неправильний курс дій. Тому я відмовляюся від своєї участі в Sage (Науково-консультативна група з надзвичайних ситуацій). Я діяв, вважаючи, що у мене є імунітет, я отримав позитивний результат на коронавірус і повністю ізолював себе протягом майже двох тижнів після появи симптомів", - заявив Фергюсон.

Він також назвав урядову рекомендацію з соціального дистанціювання "однозначною", додавши, що вона служить "для захисту всіх нас".

Раніше газета The Daily Telegraph повідомила, що коханка Фергюсона двічі - 30 березня і 8 квітня приїжджала до нього додому з іншої частини Лондона.