Советник Кабмина Британии по борьбе с коронавирусом ушел с поста из-за нарушения самоизоляции

Профессор, эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон, ушел с поста правительственного советника по вопросам борьбы с COVID-19 после того, как нарушил режим самоизоляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Фергюсон, чей совет премьер-министру привел к закрытию Великобритании, сказал, что сожалеет о том, что "подрывает" указания о социальном дистанцировании.

Его моделирование передачи вируса предполагает, что 250 000 человек могут умереть без решительных действий.

Это побудило премьер-министра Бориса Джонсона объявить 23 марта, что он вводит широко распространенные ограничения в повседневную жизнь, направленные на прекращение распространения вируса.

В соответствии с этими мерами партнерам, которые не живут вместе, больше не разрешалось видеть друг друга.

"Я согласен, что допустил ошибку и принял неправильный курс действий. Поэтому я отказываюсь от своего участия в Sage (Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям). Я действовал, полагая, что у меня есть иммунитет, я получил положительный результат на коронавирус и полностью изолировал себя в течение почти двух недель после появления симптомов", - заявил Фергюсон.

Он также назвал правительственный совет по социальному дистанцированию "однозначным", добавив, что он служит "для защиты всех нас".

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что любовница Фергюсона дважды - 30 марта и 8 апреля приезжала к нему домой из другой части Лондона.