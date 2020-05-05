За підсумками останньої доби, Британія вийшла на 1 місце у Європі за кількістю загиблих від епідемії – більше 29 400 осіб.

Про це заявив міністр закордонних справ Домінік Рааб на щоденному брифінгу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

За останні 24 години кількість загиблих від коронавірусу в Британії зросла на 693, збільшивши загальну кількість загиблих до 29 427. Таким чином, померлих від епідемії в країні вже більше, ніж в Італії, де наразі 29 315 загиблих від вірусу.

Сьогоднішня кількість загиблих у понад 2 рази більша, ніж 288 померлих вчора, що було найнижчим показником за місяць.

Заступниця головного наукового радника уряду Ангела МакЛін зазначила, що такий "стрибок" після вихідних був очікуваним через затримку даних. Якщо ж дивитися на щотижневі середні показники, можна бачити, що з середини квітня, кількість загиблих від коронавірусу за добу стабільно знижується.

Інфографіка Національної служби здоров'я: динаміка кількості загиблих від Covid-19.

Водночас, з 24 квітня спостерігається зростання кількості смертей від Covid-19 у будинках для літніх людей.

Нагадаємо, дані про смерті від коронавірусу в будинках для людей похилого віку та в громаді поза лікарнями почали потрапляти у загальну статистику лише з кінця квітня.

Повні статистичні дані за останню добу Департамент охорони здоров'я Британії публікує близько 22:00 за Києвом, тому оновлені цифри щодо кількості нових випадків ще не доступні.

Зазначимо, ще раніше Управління національної статистики в Британії оприлюднило дані, які свідчать про те, що країна зареєструвала найбільше в Європі випадків смерті, пов’язаних з коронавірусом. Їхня цифра суттєво більша, ніж дані Департаменту за аналогічний період.