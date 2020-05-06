Україна запропонувала "нормандській четвірці" змінити формат мінських переговорів

Українська сторона запропонувала "нормандській четвірці" перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи для прискорення мінського процесу.

Як повідомили у пресслужбі офісу президента України, про це йшлося у телефонній розмові керівника ОП Андрія Єрмака з політичними радниками лідерів держав-учасниць нормандського формату в середу.

"Українська сторона запропонувала перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи. Саме для прискорення Мінського процесу президент України підписав відповідний указ, згідно з яким представництво України в ТКГ суттєво підвищено", - заявили у пресслужбі офісу президента.

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Зокрема, заступником керівника української делегації в ТКГ призначено віцепрем’єра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

На рівні підгруп Україну представляють заступники міністрів або народні депутати – голови профільних комітетів Верховної ради.

Українська сторона також запропонувала залучити до роботи в підгрупах ТКГ як запрошених осіб, які представляють окремі райони Донецької та Луганської областей, внутрішньо переміщених осіб.

Андрій Єрмак зазначив, що учасники Тристоронньої контактної групи залучатимуть цих людей до дискусії, консультацій та узгодження питань, передбачених мінськими домовленостями.

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Водночас керівник ОП наголосив на неприпустимості жодних переговорів з представниками невизнаних квазідержавних утворень.

Єрмак запропонував на наступному засіданні ТКГ, яке має відбутися 14 травня, узгодити розширений склад делегацій України, Росії та ОБСЄ відповідно до пропозицій української сторони.

"Високий офіційний статус членів делегацій дасть можливість швидше та ефективніше ухвалювати рішення, виконувати їх і бачити, хто їх не виконує", - сказав Єрмак.

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