Украина предложила "нормандской четверке" изменить формат минских переговоров

Украинская сторона предложила "нормандской четверке" перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы для ускорения минского процесса.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины, об этом шла речь в телефонном разговоре руководителя ОП Андрея Ермака с политическими советниками лидеров государств-участников нормандского формата в среду.

"Украинская сторона предложила перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы. Именно для ускорения Минского процесса президент Украины подписал соответствующий указ, согласно которому представительство Украины в ТКГ существенно повышено", - заявили в пресс-службе офиса президента.

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В частности, заместителем руководителя украинской делегации в ТКГ назначен вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

На уровне подгрупп Украину представляют заместители министров или народные депутаты - председатели профильных комитетов Верховной рады.

Украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, внутренне перемещенных лиц.

Андрей Ермак отметил, что участники Трехсторонней контактной группы будут привлекать этих людей к дискуссии, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных минскими договоренностями.

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В то же время руководитель ОП отметил недопустимость никаких переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований.

Ермак предложил на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны.

"Высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет", - сказал Ермак.

Ранее сообщалось, что свою инициативу по модернизации "Минска" представила также РФ. Подробнее читайте в статье "Новые угрозы для Зеленского: какие идеи продвигает Кремль на переговорах по Донбассу".