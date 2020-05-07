Швеція призначить контролера за розподілом "коронавірусних" коштів

Уряд Швеції призначить спеціального слідчого, який контролюватиме, аби гроші на підтримку підприємств і приватних осіб, виділені через пандемію, не потрапили в руки злочинних мереж і не були неправильно використані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"У кризовій ситуації більшість людей думають про те, що вони можуть зробити, аби допомогти. Так працює більшість з нас, але не всі. Інші думають про те, як вони можуть "захопити" якомога більше громадських коштів. Ми не повинні бути наївними", - пояснив необхідність нового призначення міністр юстиції та міграції Морган Йохансон.

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"Кожна крона податку, яка потрапляє в неправильну кишеню, є крадіжкою з боку населення. Гроші, які ми витрачаємо, повинні йти на управління кризовими ситуаціями і не повинні потрапляти до кишень злочинних мереж", - сказав він.

Слідчий вивчатиме, як використовуються пакети підтримки, запропоновані урядом, та у разі порушень чи підозрілих дій зможе "підіймати тривогу".

Він також зможе запропонувати законодавство для протидії шахрайству.

Раніше глава МЗС Швеції пояснила, чому країна не "замикала" людей вдома на карантин.

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