Швеция назначит контролера за распределением "коронавирусных" средств

Правительство Швеции назначит специального следователя, который будет контролировать, чтобы деньги на поддержку предприятий и частных лиц, выделенные из-за пандемии, не попали в руки преступных сетей и не были неправильно использованы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"В этой ситуации большинство людей думают о том, что они могут сделать, чтобы помочь. Так работает большинство из нас, но не все. Другие думают о том, как они могут "захватить" как можно больше общественных средств. Мы не должны быть наивными", - объяснил необходимость нового назначения министр юстиции и миграции Морган Йохансон.

"Каждая крона налога, попадающая в неправильную карман, является кражей со стороны населения. Деньги, которые мы тратим, должны идти на управление кризисными ситуациями, а не попадать в карманы преступных сетей", - сказал он.

Следователь будет изучать, как используются пакеты поддержки, предложенные правительством, и в случае нарушений или подозрительных действий сможет "поднимать тревогу".

Он также сможет предложить законодательство для противодействия мошенничеству.

Ранее глава МИД Швеции пояснила, почему страна не "закрывала" людей дома на карантин.