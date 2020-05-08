Коронавірус у Франції: знижується число нових випадків і кількість смертей

У Франції третій день поспіль знижується кількість летальних випадків серед інфікованих коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За останні 24 години підтверджено 178 смертей, тоді як у середу було 278, а у вівторок 330, що було найбільшим показником за шість днів. Від коронавірусної хвороби у Франції з початку епідемії померли 25 987 осіб.

23 208 осіб госпіталізовані, 2961 пацієнт досі перебуває в реанімації (на 186 менше, ніж напередодні). З моменту початку епідемії 95 210 людей були госпіталізовані, а 55 027 людей повернулися додому.

На чотири регіони (Іль-де-Франс, Гранд-Ест, Овернь-Рона-Альпи, О-де-Франс) припадає 72% випадків госпіталізації.

За останню добу було зафіксовано 728 нових випадків інфікування, тоді як днем раніше було виявлено 939 випадків.

Загалом з початку епідемії 137 779 осіб отримали позитивний результат тесту на COVID-19 у Франції.