Коронавірус у Франції: пацієнтів у реанімації значно поменшало

У Франції продовжує зменшуватися число пацієнтів, госпіталізованих з коронавірусом, протягом останньої доби, зокрема, значно поменшало пацієнтів реанімації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

За офіційними даними, за останню добу було звільнено 792 лікарняних ліжка, водночас на лікування потрапили 833 нових пацієнти.

Значно зменшилось навантаження на відділення інтенсивної терапії – за останню добу пацієнтів реанімації поменшало на 283. В цілому в реанімаційних відділеннях Франції перебувають 3147 пацієнтів з коронавірусом.

Загалом протягом останньої доби було виявлено 939 нових випадків захворювання, в цілому 137 150 осіб отримали позитивний результат тесту на COVID-19 у Франції з 16 березня.

Від коронавірусної хвороби у Франції з початку епідемії померли 25 809 осіб, у тому числі 278 за останні 24 години.

Кількість пацієнтів, які видужали після коронавірусу, зросла до 53 972.

Нагадаємо, Сенат Франції (верхня палата парламенту) проголосував у ніч з вівторка на середу за продовження надзвичайного стану в галузі охорони здоров'я до 10 липня.