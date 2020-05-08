Грузія викликає посла з України для консультацій через призначення Саакашвілі

Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе буде викликаний для консультацій в Тбілісі після призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету Ради реформ.

Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Imedinews.

За словами міністра, Грузія не розглядає питання про розрив дипломатичних відносин з Україною або про перегляд стратегічного партнерства.

"Пониження рівня посади, запропонованої Саакашвілі та призначення його головою Виконавчого комітету Національної ради реформ, свідчить про скептичне ставлення українського політичного спектра, у тому числі парламентської більшості, до цієї людини. Водночас, на наш погляд, позицію Грузії як стратегічного партнера України було враховано, але призначення особи, засудженої та розшукуваної грузинською судовою владою, викликає питання, що спричинило рішення про виклик Теймураза Шарашенідзе для консультацій у Тбілісі", - сказав міністр.

Залкаліані зазначив, що це звичний крок у дипломатичній практиці, який вказує на те, що у відносинах між країнами виникли певні проблеми, і необхідні подальші кроки для консультацій з послом.

"Незважаючи на це рішення, цілком природно, що ми точно не будемо розглядати питання про розрив дипломатичних відносин чи стратегічне партнерство між двома країнами. За участю посла, серед інших питань, слід визначити, які дії необхідні для того, щоб ситуація, що склалася, не вплинула негативно на двосторонні відносини, співпрацю в різних міжнародних організаціях та, що найголовніше, спільні зусилля у європейській та євроатлантичній інтеграції", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі можуть призначити віцепрем’єром із питань реформ. Він погодився працювати в уряді Дениса Шмигаля. За словами Саакашвілі, президент Володимир Зеленський доручив йому займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом. Але вчора він був призначений на іншу посаду - голови виконавчого комітету Ради реформ при президентові.

У Грузії заявляли, що вона досі вимагає екстрадиції Саакашвілі, тож його призначення в український уряд погіршить відносини з Україною. Також там готові були викликати посла з України.

У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив Саакашвілі до 3 років ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.