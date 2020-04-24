Прем'єр Грузії пригрозив "як мінімум" відкликати посла у разі призначення Саакашвілі в Україні

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія пригрозив щонайменше відкликанням для консультацій посла з України у разі призначення грузинського експрезидента Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром.

Про це він заявив на брифінгу у Тбілісі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинський портал MCM.

"Український народ – братній для нас, українська держава – наш стратегічний партнер. Призначення стратегічним партнером на посаду віцепрем'єра вже засудженої за тяжкі злочини і розшукуваної людини для нас категорично неприйнятно", - заявив Гахарія.

"Звичайно ж буде реакція на подібний крок... Ми поки не відкликали посла, але якщо таке рішення буде прийнято, звичайно ж, щонайменше ми відкличемо посла для консультацій", - наголосив грузинський прем'єр.

У червні 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до шести років ув'язнення за перевищення службових повноважень. Суд визнав доведеним, що в 2005 році Саакашвілі, який займав у той час пост президента Грузії, наказав своїм підлеглим побити члена парламенту, бізнесмена Валерія Гелашвілі.

Також у січні 2018 року Тбіліський міський суд визнав винним Саакашвілі у справі про злісне перевищення повноважень на посаді президента Грузії і присудив йому три роки позбавлення волі.

Як повідомлялося, імовірне призначення експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі в уряд України віцепрем'єром з питань реформ здатне ускладнити відносини Києва з Тбілісі.

Як відомо, Саакашвілі вранці 23 квітня приїхав на зустріч із депутатами фракції "Слуга народу", де обговорюється його можливе призначення віцепрем'єром. Він пояснив, яким напрямком йому доручив займатися президент Володимир Зеленський.