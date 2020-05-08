У Норвегії припустили, що закриття шкіл могло пришвидшити поширення коронавірусу

Норвезький інститут громадського здоров'я припустив, що закриття шкіл для дітей віком від 11 до 16 років, ймовірно, могло збільшити поширення коронавірусу в Норвегії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У останньому звіті агентства міститься висновок, що закриття шкіл для учнів від п’ятого до десятого класу мало "малий або негативний вплив на зменшення зараження", а закриття дитячих садків та шкіл для молодших школярів мало лише "незначний ефект".

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Агентство припускає, що є більші шанси поширення коронавірусу серед старших школярів, якщо їх тримати вдома, розповіла директор інституту Камілла Столтенберг в четвер державному мовнику NRK.

"Коли діти цього віку тривалий час перебувають вдома, важко контролювати, що вони роблять. У порівнянні з навчанням у школі, яке є більш структурованим, вони, швидше за все, почнуть поводитись так, що можуть сприяти більшому поширенню інфекції", - сказала вона.

Утім, вона визнала, що поки що не було проведено досліджень на підтвердження цієї теорії. Вона також нагадала, що її агентство ніколи не рекомендувало уряду Норвегії закривати школи.

"Ми не рекомендували цього робити. Що на нашу думку слід було зробити - це запровадити заходи захисту від інфекції у школах. Але, знову ж таки, поки що існує слабка наукова підтримка (цій рекомендації)", - зазначила Столтенберг.

21 квітня в інституті заявили, що "нові публікації підтримують ідею, згідно з якою роль дітей у поширенні інфекції обмежена". Інститут рекомендував відкрити школи.

Нагадаємо, з 11 травня у Норвегії відновлюється навчання в усіх школах. Останні карантинні заходи в країні планують скасувати до 15 липня.