В Норвегии предположили, что закрытие школ могло ускорить распространение коронавируса

Норвежский институт общественного здоровья предположил, что закрытие школ для детей от 11 до 16 лет, вероятно, могло увеличить распространение коронавируса в Норвегии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В последнем отчете агентства содержится вывод, что закрытие школ для учеников от пятого до десятого класса имело "малое или отрицательное влияние на уменьшение заражения", а закрытие детских садов и школ для младших школьников имело лишь "незначительный эффект".

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Агентство предполагает, что есть большие шансы распространения коронавируса среди старших школьников, если их держать дома, рассказала директор института Камилла Столтенберг в четверг государственному вещателю NRK.

"Когда дети этого возраста длительное время находятся дома, трудно контролировать, что они делают. По сравнению с обучением в школе, которое является более структурированным, они, скорее всего, начнут вести себя так, что могут способствовать большему распространению инфекции", - сказала она.

Впрочем, Столтенберг признала, что пока не было проведено исследований в подтверждение этой теории. Она также напомнила, что ее агентство никогда не рекомендовало правительству Норвегии закрывать школы.

"Мы не рекомендовали этого делать. Что по нашему мнению следовало сделать - это ввести меры защиты от инфекции в школах. Но, опять же, пока существует слабая научная поддержка (этой рекомендации)", - отметила Столтенберг.

21 апреля в институте заявили, что "новые публикации поддерживают идею, согласно которой роль детей в распространении инфекции ограничена". Институт рекомендовал открыть школы.

Напомним, с 11 мая в Норвегии возобновляется учеба в школах. Последние карантинные мероприятия в стране планируют отменить до 15 июля.