Норвегія скасує майже всі карантинні обмеження до 15 червня

Уряд Норвегії оголосив графік поступового скасування карантинних обмежень, згідно з яким переважна більшість із них припинить діяти до 15 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Відповідно до плану, обмеження в Норвегії зніматимуть поетапно, а останні заходи, як очікується, зникнуть до 15 липня.

Еспен Роструп Накстад з Норвезької дирекції охорони здоров'я заявив, що Норвегія зараз опинилася в іншій ситуації, ніж та, що була в березні, коли про вірус було мало що відомо.

Він сказав, що для уникнення другої хвилі інфекцій норвежцям доведеться продовжувати дотримуватися заходів соціального дистанціювання та перебувати в карантині у разі хвороби.

З 7 травня вже дозволено збиратися групами до 20 осіб за умови збереження дистанціювання не менше 1 метра. Публічні заходи до 50 осіб дозволяються, якщо є поважний організатор.

Спортивні заходи допускають участь до 20 осіб, спортивні зали можуть відкриватися, але без загальних роздягалень. Роботодавці повинні забезпечити, щоб працівники могли тримати відстань не менше одного метра.

З 11 травня відновлюється навчання в усіх школах. Також починають працювати автошколи, лотереї та подібні установи.

З 1 червня зможуть відкритися бари, які не подають їжу, парки розваг, а також будуть оприлюднені нові рекомендації щодо подорожей на дозвіллі.

З 15 червня дозволять події за участі до 200 осіб, спортзали та фітнес-центри, а також громадські басейни знову зможуть відкритись.

Вища футбольна ліга Норвегії 16 червня відновить проведення матчів.