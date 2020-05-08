Джонсон та Путін обмінялися привітаннями до Дня перемоги у Європі

Прем’єр Британії та президент Росії обмінялися привітаннями з нагоди Дня перемоги у Європі.

Як пише "Європейська правда", відповідні повідомлення розміщені на офіційних сайтах Даунінг-стріт і Кремля.

Як пише прес-служба Бориса Джонсона, у розмові лідери відзначили "співпрацю між британськими та російськими силами" під час Другої світової війни, та героїзм і жертви усіх, хто віддав свої життя на війні.

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"Прем’єр-міністр чітко зазначив, що ми маємо підтримувати діалог, але залишаються перешкоди для подальшого прогресу", - йдеться у повідомленні Даунінг-стріт.

Повідомляється, що лідери "обговорити ситуацію з пандемією коронавірусу та погодилися щодо важливості продовження спільної роботи та разом з іншими країнами для подолання хвороби".

Зокрема, прем’єр Британії запросив Путіна взяти участь у Глобальному саміті щодо вакцини, який Британія віртуально прийматиме у червні, "для посилення систем охорони здоров’я та боротьби з коронавірусом у найбідніших країнах світу".

У повідомленні Кремля йдеться, що Путін відзначив внесок британських моряків-учасників північних конвоїв, а Борис Джонсон "висловив вдячність від імені британського народу у зв’язку з вирішальним вкладом Радянського Союзу та його збройних сил у досягненні перемоги над спільним ворогом".

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Крім того, додають у Кремлі, "констатовано, що бойова співпраця тих років нагадує про важливість консолідації зусиль з протидії сучасним загрозам і викликам, однією з яких є пандемія коронавірусу", та що з обох сторін "висловлена готовність до налагодження діалогу й взаємодії з питань у порядку денному російсько-британських відносин, а також щодо вирішення актуальних міжнародних проблем".

6 травня відбулася також телефонна розмова на рівні міністрів закордонних справ – Домініка Рааба та Сергія Лаврова. Як повідомляє Reuters з посиланням на російське МЗС, під час неї озвучили наміри "покращити співпрацю". Міністри обговорили пандемію коронавірусу, ситуацію в Сирії та в Україні.

Нагадаємо, у січні 2020 року Борис Джонсон під час зустрічі з російським президентом заявляв, що позиція Британії щодо отруєння Скрипалів у Солсбері не змінилася, і нормалізація відносин не відбудеться, "поки Росія не припинить дестабілізуючу діяльність, яка загрожує Великій Британії та нашим союзникам і підриває безпеку наших громадян і нашу колективну безпеку".

4 березня 2018 році у британському Солсбері отруїли колишнього російського шпигуна Сергєя Скрипаля і його дочку. Служби розвідки Великої Британії вважають, що Путін, "ймовірно", схвалив напад.