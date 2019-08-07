Поліція Британії вивчає роль Путіна в хіматаці в Солсбері

Скотленд-Ярд вивчає роль президента Росії Владіміра Путіна в атаці нервовим агентом "Новічок" у Солсбері в березні торік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Служби розвідки Великої Британії вважають, що Путін, "ймовірно", схвалив напад на Сергєя Скрипаля, колишнього російського військового офіцера, та його дочку, які отруїлися, але вижили.

Ще одна британка пізніше померла, натрапивши на викинутий флакон від парфумів, який використовували два агенти російської розвідки для перевезення "Новічка".

Двом російським агентам висунули звинувачення в нападі, і Велика Британія хоче їхньої екстрадиції: оприлюднила європейський ордер на арешт (EAW) та видала Інтерполу "червоне повідомлення" з проханням про затримання.

Голова контртерористичного управління британської поліції Ніл Басу заявив, що розслідування нападу триває.

Басу заявив, що питання, пов'язані з висуненням звинувачення за напад, є складними. "Необхідно довести, що він (Путін) брав безпосередню участь", - сказав він.

"Щоб отримати європейський ордер на арешт, потрібно мати справу, за яку можна звинуватити у цій країні. У нас немає справи, за яку можна звинуватити", - зазначив він.

"Ми працівники поліції, тому нам потрібні докази. Існує величезна кількість міркувань щодо того, хто несе відповідальність, хто давав накази, і все ґрунтується на експертних знаннях про Росію. Мені потрібні докази".

Міністр безпеки Британії Бен Воллес раніше заявляв, що Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння Сергєя та Юлії Скрипалів у Солсбері.