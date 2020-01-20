Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Зеленський відвідає форум у Давосі - планує виступ і низку зустрічей

До 40 тисяч прихильників антипопулістського руху "сардин" протестували в Болоньї

Саміт щодо Лівії в Берліні: країнам, що порушують збройне ембарго пригрозили санкціями

США отримали попередження про загрозу американським військам у Німеччині






Джонсон заявив Путіну, що позиція Британії щодо хіматаки в Солсбері не змінилася

Понеділок, 20 січня 2020, 08:11

Борис Джонсон сказав Владіміру Путіну, що нормалізації відносин між Великою Британією та Росією наразі не буде, майже через два роки після хіматаки в Солсбері.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Лідери Британії і Росії зустрілися в Берліні в кулуарах міжнародного саміту про майбутнє Лівії. Згідно з повідомленням про розмову, опубліковану Даунінг-стріт, Джонсон дотримується позиції попередниці Терези Мей.

Читайте також
ЗМІ: Петрову і Боширову допомогли медик "доктор Новічок" і четверта особа

"Він пояснив, що в позиції Великої Британії щодо Солсбері немає змін, що було необдуманим використанням хімічної зброї та нахабною спробою вбивства невинних людей на землі Великої Британії. Він сказав, що такий напад не повинен повторюватися", - заявив речник.

"Прем'єр-міністр заявив, що не буде нормалізації наших двосторонніх відносин, поки Росія не припинить дестабілізуючу діяльність, яка загрожує Великій Британії та нашим союзникам і підриває безпеку наших громадян і нашу колективну безпеку".

Служби розвідки Великої Британії вважають, що Путін, "ймовірно", схвалив напад на Сергєя Скрипаля, колишнього російського військового офіцера, та його дочку, які отруїлися, але вижили.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Путін Велика Британія Отруєння в Солсбері
powered by lun.ua