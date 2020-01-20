Джонсон заявив Путіну, що позиція Британії щодо хіматаки в Солсбері не змінилася

Борис Джонсон сказав Владіміру Путіну, що нормалізації відносин між Великою Британією та Росією наразі не буде, майже через два роки після хіматаки в Солсбері.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Лідери Британії і Росії зустрілися в Берліні в кулуарах міжнародного саміту про майбутнє Лівії. Згідно з повідомленням про розмову, опубліковану Даунінг-стріт, Джонсон дотримується позиції попередниці Терези Мей.

"Він пояснив, що в позиції Великої Британії щодо Солсбері немає змін, що було необдуманим використанням хімічної зброї та нахабною спробою вбивства невинних людей на землі Великої Британії. Він сказав, що такий напад не повинен повторюватися", - заявив речник.

"Прем'єр-міністр заявив, що не буде нормалізації наших двосторонніх відносин, поки Росія не припинить дестабілізуючу діяльність, яка загрожує Великій Британії та нашим союзникам і підриває безпеку наших громадян і нашу колективну безпеку".

Служби розвідки Великої Британії вважають, що Путін, "ймовірно", схвалив напад на Сергєя Скрипаля, колишнього російського військового офіцера, та його дочку, які отруїлися, але вижили.