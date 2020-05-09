Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Понад 100 тисяч людей вилікувались від коронавірусу в Італії

Єврокомісія запропонувала продовжити обмеження на в'їзд в ЄС до 15 червня

Половина Іспанії з 11 травня відчує пом’якшення карантину, але не Мадрид і Барселона

Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала на весіллі з Путіним, працюватиме на Russia Today






Сербія хоче вибачень від ЄС через "відомого хорвата" Ніколу Теслу

Субота, 9 травня 2020, 17:51

Сербія висловила протест Євросоюзу після того, як в одній з публікацій блоку винахідника Ніколу Теслу назвали хорватом. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Міністр закордонних справ Івіца Дачич заявив в суботу, що відправив ноту протесту до Брюсселя після того, як сайт Європейського навчального центру для дітей назвав Теслу "відомим хорватом", який був одним з перших відкривачів рентгенівських знімків.

Читайте також
Албанія, Сербія і Північна Македонія підписали "міні-Шенген"

Міністр культури Сербії зажадав вибачень від ЄС за неправдивий опис походження Тесли.

Нікола Тесла - етнічний серб, що народився в 1856 році в Австрійській імперії на території сучасної Хорватії. Тесла провів більшу частину свого життя за кордоном, працюючи в Будапешті та Парижі. У 1884 році емігрував до США, де прийняв американське громадянство.

Історичні книги наводять його цитати, у яких йдеться, що він пишається своїм сербським походженням і хорватською батьківщиною.

Етнічна приналежність Тесли довгий час була однією з багатьох суперечок між сусідніми балканськими країнами-опонентами Сербією і Хорватією. Хорватія є членом ЄС, а Сербія прагне членства у блоці.

Прах Тесли зберігається в музеї Ніколи Тесли в столиці Сербії. Його скульптури демонструються і в Белграді, і у столиці Хорватії Загребі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сербія Хорватія
powered by lun.ua