Сербія хоче вибачень від ЄС через "відомого хорвата" Ніколу Теслу

Сербія висловила протест Євросоюзу після того, як в одній з публікацій блоку винахідника Ніколу Теслу назвали хорватом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Міністр закордонних справ Івіца Дачич заявив в суботу, що відправив ноту протесту до Брюсселя після того, як сайт Європейського навчального центру для дітей назвав Теслу "відомим хорватом", який був одним з перших відкривачів рентгенівських знімків.

Міністр культури Сербії зажадав вибачень від ЄС за неправдивий опис походження Тесли.

Нікола Тесла - етнічний серб, що народився в 1856 році в Австрійській імперії на території сучасної Хорватії. Тесла провів більшу частину свого життя за кордоном, працюючи в Будапешті та Парижі. У 1884 році емігрував до США, де прийняв американське громадянство.

Історичні книги наводять його цитати, у яких йдеться, що він пишається своїм сербським походженням і хорватською батьківщиною.

Етнічна приналежність Тесли довгий час була однією з багатьох суперечок між сусідніми балканськими країнами-опонентами Сербією і Хорватією. Хорватія є членом ЄС, а Сербія прагне членства у блоці.

Прах Тесли зберігається в музеї Ніколи Тесли в столиці Сербії. Його скульптури демонструються і в Белграді, і у столиці Хорватії Загребі.