Сербия хочет извинений от ЕС из-за "известного хорвата" Николы Теслы

Сербия выразила протест Евросоюзу после того, как в одной из публикаций блока изобретателя Николу Теслу назвали хорватом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Министр иностранных дел Ивица Дачич заявил в субботу, что отправил ноту протеста в Брюссель после того, как сайт Европейского учебного центра для детей назвал Теслу "известным хорватом", который был одним из первых открывателей рентгеновских снимков.

Министр культуры Сербии потребовал извинений от ЕС за ложное описание происхождения Теслы.

Никола Тесла - этнический серб, родившийся в 1856 году в Австрийской империи на территории современной Хорватии. Тесла провел большую часть своей жизни за границей, работая в Будапеште и Париже. В 1884 году эмигрировал в США, где принял американское гражданство.

Исторические книги приводят его цитаты, в которых говорится, что он гордится своим сербским происхождением и хорватской родиной.

Этническая принадлежность Теслы долгое время была одним из многих споров между соседними балканскими странами-оппонентами Сербией и Хорватией. Хорватия является членом ЕС, а Сербия стремится к членству в блоке.

Прах Теслы хранится в музее Николы Теслы в столице Сербии. Его скульптуры демонстрируются и в Белграде, и в столице Хорватии Загребе.