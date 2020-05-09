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Сербия хочет извинений от ЕС из-за "известного хорвата" Николы Теслы

Суббота, 9 мая 2020, 17:51

Сербия выразила протест Евросоюзу после того, как в одной из публикаций блока изобретателя Николу Теслу назвали хорватом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Министр иностранных дел Ивица Дачич заявил в субботу, что отправил ноту протеста в Брюссель после того, как сайт Европейского учебного центра для детей назвал Теслу "известным хорватом", который был одним из первых открывателей рентгеновских снимков.

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Министр культуры Сербии потребовал извинений от ЕС за ложное описание происхождения Теслы.

Никола Тесла - этнический серб, родившийся в 1856 году в Австрийской империи на территории современной Хорватии. Тесла провел большую часть своей жизни за границей, работая в Будапеште и Париже. В 1884 году эмигрировал в США, где принял американское гражданство.

Исторические книги приводят его цитаты, в которых говорится, что он гордится своим сербским происхождением и хорватской родиной.

Этническая принадлежность Теслы долгое время была одним из многих споров между соседними балканскими странами-оппонентами Сербией и Хорватией. Хорватия является членом ЕС, а Сербия стремится к членству в блоке.

Прах Теслы хранится в музее Николы Теслы в столице Сербии. Его скульптуры демонстрируются и в Белграде, и в столице Хорватии Загребе.

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