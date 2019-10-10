Албанія, Сербія і Північна Македонія підписали "міні-Шенген"

Лідери Сербії, Албанії та Північної Македонії у четвер підписали так звану "міні-шенгенську" угоду, яка, за зразком вільної від кордонів зони ЄС, передбачає вільний рух людей, товарів, капіталів та послуг між трьома країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Три балканські держави хочуть, щоб до 2021 року їх громадяни могли перетинати кордон тільки за посвідченням особи.

Троє лідерів заявили, що очікують на приєднання до угоди усіх шести країн Західних Балкан найближчим часом. Вони зазначають, що ініціатива не означає відмови від членства в ЄС, а навпаки - вони вважають, що це прискорить просування вперед.

"Ми надсилаємо повідомлення про те, що політичні відносини в регіоні стають простішими, що Балкани - це вже не порохова бочка, а регіон стабільності, економічного розвитку, вірний європейській інтеграції та покращенню стандартів своїх громадян", - зазначив прем’єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв.

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Усі три балканські країни прагнуть у майбутньому приєднатися до Європейського союзу. Вони сподіваються, що угода допоможе прискорити економічне відновлення та збільшити іноземні інвестиції завдяки відкритим кордонам у той час, як процес розширення ЄС гальмується через Brexit та інші питання.

15 жовтня в Люксембурзі відбудеться зустріч глав МЗС країн-членів ЄС, на якій планують ухвалити рішення щодо початку переговорів про вступ з Північною Македонією та Албанією.

Втім, за даними ЗМІ, Євросоюз знову може відкласти початок переговорів через спротив Франції і кількох інших країн.