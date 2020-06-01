У Франції відкриваються кафе: їм дозволять займати додаткову площу під тераси

Ресторани, кафе і бари в Парижі зможуть ставити більше столів на вулиці, коли вони відкриються у вівторок після двомісячного карантину, що дозволить їм обслуговувати більше клієнтів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"У цій кризі Париж повинен підтримати свої ресторани і бари. Вони - серце нашого міста", - сказала мер Анн Ідальго.

У той час як інші ресторани по всій Франції можуть повністю відкритися у вівторок, велика кількість випадків COVID-19 і більш високий ризик зараження в густонаселеному Паризькому регіоні спонукали владу дозволити тільки обмежену діяльність на даному етапі.

У Парижі ресторанам поки не дозволять приймати клієнтів у приміщеннях. Але паризьким ресторанам і кафе буде дозволено розставляти столи вздовж тротуарів і навіть на паркувальних місцях перед будівлями.

Вони можуть навіть розширити свої тераси перед сусідніми бізнесами, якщо власники не заперечують. Власники точок харчування також на час карантину були звільнені від сплати податків за тераси.

Відкриття ресторанів є частиною другого етапу французького плану виходу з карантину, який також передбачає скасування 100-кілометрових обмежень на поїздки.

Після 2 червня і далі діятиме обмеження на зібрання громадян більше 10 осіб. Щонайменше до 15 червня діятимуть обмеження на перетин внутрішніх кордонів ЄС.