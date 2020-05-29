У Франції з 2 червня стартує друга фаза послаблення карантину

У Франції з 2 червня розпочнеться друга фаза послаблення обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це заявив прем’єр Франції Едуар Філіпп, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Обмеження на поїздки, кафе, ресторани та парки будуть значною мірою пом'якшені. Мешканцям Франції знову дозволять подорожувати далі ніж на 100 км від свого будинку, але поки в межах країни.

Обмеження будуть послаблюватися в залежності від епідеміологічного стану у кожному регіоні.

У регіонах із "зеленим" рівнем епідеміологічного ризику поновлять роботу бари і ресторани – їм буде дозволено приймати відвідувачів лише на терасах; носіння захисних масок залишатиметься обов'язковим у громадському транспорті. Водночас навчання для учнів старших класів, які мешкають у "помаранчевій" зоні, не поновиться. Наразі "помаранчевою" зоною лишається столичний регіон.

Водночас вже на вихідні в Парижі знову відкриються парки, які на момент першої фази послаблення класифікувалися як зони підвищеного ризику.

З 2 червня у країні відкриються також пляжі, кемпінги та гостьові будинки. Знову зможуть приймати відвідувачів музеї та театри. Кінотеатри повинні запрацювати дещо пізніше.

Майже через три тижні після початку послаблення обмежень ситуація у сфері охорони здоров'я поліпшується, а число тяжкохворих пацієнтів, що знаходяться в реанімації, неухильно падає.

"Циркуляція вірусу в значній мірі сповільнилася", - йдеться в перших висновках системи відстеження соціального забезпечення.

Після 2 червня і далі діятиме обмеження на зібрання громадян більше 10 осіб. Щонайменше до 15 червня діятимуть обмеження на перетин внутрішніх кордонів ЄС.