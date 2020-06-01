Во Франции открываются кафе: им позволят занимать дополнительную площадь под террасы

Рестораны, кафе и бары в Париже смогут ставить больше столов на улице, когда они откроются во вторник после двухмесячного карантина, что позволит им обслуживать больше клиентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"В этом кризисе Париж должен поддержать свои рестораны и бары. Они - сердце нашего города", - сказала мэр Анн Идальго.

В то время как другие рестораны по всей Франции могут полностью открыться во вторник, большое количество случаев COVID-19 и более высокий риск заражения в густонаселенном Парижском регионе побудили власти разрешить только ограниченную деятельность на данном этапе.

В Париже ресторанам пока не позволят принимать клиентов в помещениях. Но парижским ресторанам и кафе будет разрешено расставлять столы вдоль тротуаров и даже на парковочных местах перед зданиями.

Они могут даже расширить свои террасы перед соседними бизнесами, если владельцы не отрицают. Владельцы точек питания также на время карантина были освобождены от уплаты налогов с террасы.

Открытие ресторанов является частью второго этапа французского плана выхода из карантина, который также предусматривает отмену 100-километровых ограничений на поездки.

После 2 июня и дальше будет действовать ограничение на собрание граждан более 10 человек. По меньшей мере до 15 июня будут действовать ограничения на пересечение внутренних границ ЕС.