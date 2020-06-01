В Італії відкрилися найвідоміші туристичні пам'ятки

В Італії більшість найвідоміших культурних пам'яток відновили роботу після трьох місяців карантину, але з заходами безпеки, включаючи температурні перевірки і обов'язкові маски для обличчя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Оскільки до 3 червня пересування як і раніше суворо обмежене, поки пам'ятки будуть доступні тільки для місцевих жителів.

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З понеділка, Римський Колізей і Ватиканські музеї знову відкриті для публіки, також відкривається головна виставка, присвячена 500-річчю від дня смерті художника епохи Відродження Рафаеля.

Галерея Уффіці у Флоренції відкриється 3 червня, а Галерея Академії, де розташована статуя Давида, 2 червня.

Деякі з найвідоміших історичних місць країни вже були відкриті для відвідувачів. Пізанська вежа знову відкрилася 27 травня, Палаццо Пітті у Флоренції - 28 травня, археологічний парк Помпеї працює вже тиждень.

Всі туристичні об'єкти мають суворі заходи безпеки після відкриття. Відвідувачі Колізею повинні будуть купувати квитки онлайн, носити маски та вимірювати температуру на вході.

Пізанська вежа дозволяє одночасно вхід тільки 15 відвідувачам, які повинні носити маски та електронний пристрій, який попереджає їх, якщо вони знаходяться на відстані метра від іншої людини.

Всі пам'ятки або вимагають, або рекомендують онлайн-бронювання заздалегідь, кількість відвідувачів обмежена.