Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Прокурор висунув звинувачення громадянам Чехії і Білорусі, які воювали за "ДНР"

Austrian Airlines планує відновити рейси в Київ 22 червня

На Мальті конфіскували надруковані в Росії гроші для Лівії на суму $1,1 млрд

США припиняють відносини з ВООЗ через ситуацію з коронавірусом






В Італії з 3 червня дозволять вільно подорожувати між регіонами

Субота, 30 травня 2020, 11:43

Італія готується до подальшого пом'якшення коронавірусних обмежень і з 3 червня італійці зможуть вільно подорожувати з одного регіону в інший.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца завив, що в даний час немає причин, за якими заборона повинна тривати.

"Дані спостереження за кількістю випадків обнадіюють. Ми прийняли рішення про відновлення внутрішньорегіонального руху з 3 червня", - сказав Сперанца.

За його словами, майже в усіх регіонах показники розповсюдження вірусу нижче 1, а тенденція нових випадків зменшується.

"Щотижнева захворюваність залишається дуже різнорідною на національній території. У деяких регіонах кількість випадків все ще велика, що вказує на складну ситуацію, але під контролем. В інших число випадків дуже обмежене", - зазначив міністр

Протягом майже трьох місяців подорож по Італії дозволялася тільки в необхідних випадках

В Італії за останню добу від ускладнень, що спричинені коронавірусною інфекцією, померли 87 осіб. Загалом з початку пандемії зафіксовано 33 229 летальні випадки

З початку пандемії одужали і були виписані з лікарень 152 844 особи, що на 2240 осіб більше, ніж попередньої доби.

Кількість активних випадків інфікування коронавірусом становить 46 175, що на 1811 менше, ніж попередньої доби.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Велика Британія
powered by lun.ua