В Італії з 3 червня дозволять вільно подорожувати між регіонами

Італія готується до подальшого пом'якшення коронавірусних обмежень і з 3 червня італійці зможуть вільно подорожувати з одного регіону в інший.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца завив, що в даний час немає причин, за якими заборона повинна тривати.

"Дані спостереження за кількістю випадків обнадіюють. Ми прийняли рішення про відновлення внутрішньорегіонального руху з 3 червня", - сказав Сперанца.

За його словами, майже в усіх регіонах показники розповсюдження вірусу нижче 1, а тенденція нових випадків зменшується.

"Щотижнева захворюваність залишається дуже різнорідною на національній території. У деяких регіонах кількість випадків все ще велика, що вказує на складну ситуацію, але під контролем. В інших число випадків дуже обмежене", - зазначив міністр

Протягом майже трьох місяців подорож по Італії дозволялася тільки в необхідних випадках

В Італії за останню добу від ускладнень, що спричинені коронавірусною інфекцією, померли 87 осіб. Загалом з початку пандемії зафіксовано 33 229 летальні випадки

З початку пандемії одужали і були виписані з лікарень 152 844 особи, що на 2240 осіб більше, ніж попередньої доби.

Кількість активних випадків інфікування коронавірусом становить 46 175, що на 1811 менше, ніж попередньої доби.