Правительство планирует в июле подписать соглашение, которое разблокирует аэропорт "Ужгород"

Украинское правительство одобрило проект соглашения об использовании части воздушного пространства Словакии в аэропорту Ужгорода, что позволит разблокировать его работу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в своем Telegram.

По словам министра, подписание соглашения наконец позволит аэродрому полноценно принимать и отправлять рейсы.

"Мы прошли все необходимые внутригосударственные процедуры. Следующий шаг - подписание самого соглашения. Планируем это сделать уже в июле", - сообщил Криклий.

О том, что Украина и Словакия приблизились к разблокированию аэропорта "Ужгород", сообщалось в декабре прошлого года. Министр инфраструктуры Владислав Криклий 18 декабря рассказал, что на переговорах со словацкой стороной договорились о редакции проекта соглашения.

Тогда Криклий заявил, что украинская сторона максимально быстро обеспечит прохождение внутригосударственных процедур согласования и надеется на такие же действия словацкой стороны.

Как известно, взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии.

Для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой, которая должна определить условия использования определенной части воздушного пространства Словакии.

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