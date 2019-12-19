Україна і Словаччина наблизилися до розблокування аеропорту "Ужгород"

Узгоджено зміст угоди про визначення умов використання повітряного простору Словаччини в міжнародному аеропорту "Ужгород".

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій 18 грудня за підсумками двосторонніх переговорів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу відомства.

17 та 18 грудня 2019 року між Україною та Словаччиною відбулися двосторонні переговори з узгодженням тексту проєкту міжурядової угоди про умови використання визначеної частини повітряного простору Словаччини визначеними українськими перевізниками в аеропорту "Ужгород".

Сторони постатейно обговорили положення угоди та дійшли згоди щодо редакції проєкту угоди, кажуть в Мінінфраструктури.

Для підписання посадовими особами, призначеними відповідними урядами, угода підлягає внутрішньодержавним процедурам погодження, відповідно до процедур офіційного функціонування міжнародних угод, які існують у кожній з країн.

Криклій заявив, що українська сторона максимально швидко забезпечить проходження внутрішньодержавних процедур погодження та сподівається на такі самі дії словацької сторони.

Як відомо, злітна смуга ужгородського летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини.

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