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Литва з 17 червня скасує карантин, але не надзвичайний стан

Середа, 10 червня 2020, 16:20

Уряд Литви в середу прийняв рішення з 17 червня скасувати карантин, введений у зв'язку з пандемією коронавірусу, але надзвичайний стан залишається в силі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"З урахуванням поступового поліпшення епідемічної ситуації з COVID-19 як в Литві, так і в державах Європи, ми пропонуємо з 17 червня скасувати карантин на всій території Литовської Республіки", – сказав міністр охорони здоров'я Ауреліюс Веріга, який представив постанову.

Веріга зазначив, що число виявлених випадків захворювання коронавірусом скорочується з кінця квітня, особливо ситуація покращилася в останній тиждень травня, а останнім часом жодного випадку захворювання COVID-19 не фіксувалося в 41-му з 660 самоврядувань Литви.

У середу уряд також змінив постанову про надзвичайний стан на держрівні, який було оголошено в Литві 26 лютого. У цю постанову перенесено положення про прибуття іноземців в країну, надання послуг, торгівлі, організації роботи закладів громадського харчування, відпочинку, культури, розваг, спорту, організації заходів.

У постанові сказано, що іноземцям дозволяється прибувати до Литви з європейських держав, в яких за останні 14 днів кількість захворювань на 100 000 жителів не перевищує 25 випадків. Список таких держав публікується щопонеділка.

Карантин в Литві був введений 16 березня, останній раз він продовжувався до 16 червня.

Як повідомлялося, Литва з 1 червня відкрила свої кордони для громадян інших європейських країн, але деяким приїжджим доведеться обов’язково провести в ізоляції 14 днів. 

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