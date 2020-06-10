Литва с 17 июня отменит карантин, но не чрезвычайное положение

Правительство Литвы в среду приняло решение с 17 июня отменить карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, но чрезвычайное положение остается в силе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"С учетом постепенного улучшения эпидемической ситуации с COVID-19 как в Литве, так и в государствах Европы, мы предлагаем с 17 июня отменить карантин на всей территории Литовской Республики", - сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига, который представил постановление.

Верига отметил, что число выявленных случаев заболевания коронавируса сокращается с конца апреля, особенно ситуация улучшилась в последнюю неделю мая, а в последнее время ни одного случая заболевания COVID-19 не фиксировалось в 41-м из 660 самоуправлений Литвы.

В среду правительство также изменил постановление о чрезвычайном положении на госуровне, который был объявлен в Литве 26 февраля. В это постановление перенесено положение о прибытии иностранцев в страну, предоставление услуг, торговли, организации работы заведений общественного питания, отдыха, культуры, развлечений, спорта, организации мероприятий.

В постановлении сказано, что иностранцам разрешается прибывать в Литву из европейских государств, в которых за последние 14 дней количество заболеваний 100 000 жителей не превышает 25 случаев. Список таких государств публикуется по понедельникам.

Карантин в Литве был введен 16 марта, последний раз он продолжался до 16 июня.

Как сообщалось, Литва с 1 июня открыла свои границы для граждан других европейских стран, но некоторым приезжим придется обязательно провести в изоляции 14 дней.