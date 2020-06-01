Литва дозволила в’їзд без карантину з більшості країн ЄС

Литва з 1 червня відкрила свої кордони для громадян інших європейських країн, але деяким приїжджим доведеться обов’язково провести в ізоляції 14 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Якщо в країні за останні 14 днів на 100 тисяч жителів було зафіксовано 15-25 випадків коронавірусу (COVID-19), то її жителі можуть приїхати в Литву, але їм доведеться відбути карантин протягом 14 днів.

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Якщо кількість випадків за два тижні 15 і менше на 100 тисяч жителів, то приїжджим ізолюватися не доведеться.

Те саме правило стосуватиметься і громадян Литви. Якщо вони повернуться з країни, де кількість випадків захворювання в останні 14 днів була більшою за 15 на 100 тисяч жителів, їм доведеться провести в ізоляції 2 тижні.

Новий режим поширюється на іноземців з країн Європейського економічного простору, Швейцарії, Великої Британії, Північної Ірландії. Рішення щодо громадян третіх країн поки не прийнято.

Наразі самоізоляція не потрібна після приїзду з Люксембургу, Нідерландів, Італії, Данії, Польщі, Румунії, Франції, Фінляндії, Німеччини, Чехії, Естонії, Австрії, Болгарії, Латвії, Угорщини, Норвегії, Швейцарії, з Кіпру, з Греції, Ісландії, Словаччини, Хорватії, Словенії та Ліхтенштейну. З умовою самоізоляції можна приїхати з Мальти, з Ірландії та Іспанії.

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Найгірша ситуація в Європі наразі у Швеції, Великій Британії, Португалії та Бельгії. Нелитовським громадянам з цих країн заборонений в'їзд до Литви. Литовці можуть їх відвідати, але після повернення обов’язкова самоізоляція. МЗС Литви також застерігає від поїздки в ці країни.

Щопонеділка МОЗ Литви оголошуватиме списки країн, приїжджим з яких доведеться провести 14 днів в ізоляції.

1 червня міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що міжнародне авіасполучення Україна відновить з 15 червня - передусім йдеться про рейси за туристичними напрямками.

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