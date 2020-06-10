В Осло потроїлась кількість нових випадків коронавірусу

Кількість нових випадків коронавірусу в Осло за останній тиждень потроїлося, що призвело до зростання побоювань щодо нового спалаху в норвезькій столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Норвезький інститут суспільної охорони здоров'я в своєму щотижневому звіті повідомив, що в Осло в цілому 81 особа отримала позитивний результат тесту на вірус.

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Це означає, що в місті проживає не менше ніж три чверті зі 112 осіб, нещодавно заражених вірусом в Норвегії.

"Важко сказати, що є причиною зростання цих інфекцій, нам потрібно з'ясувати це за допомогою відстеження контактів. Але це хороший приклад того, що відбувається, коли ви більше розслабляєтеся.

Якщо ви не залишаєтеся вдома під час хвороби і не тримайте відстань в один метр, це можна побачити в статистиці", - прокоментував зростання заступник директора Норвезького управління з питань охорони здоров'я та соціальних питань Еспен Роструп Накстад.

Тривожне зростання захворюваності сталося через кілька днів після того, як лікарі в районі Осло Сондре Нордстранд повідомили, що в перший тиждень червня вони зареєстрували 33 нових випадки захворювання - більше, ніж за весь травень.

Від початку пандемії коронавірусу в Норвегії 8 576 осіб були інфіковані, 239 померли.

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