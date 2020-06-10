В Осло утроилось количество новых случаев коронавируса

Количество новых случаев коронавируса в Осло за последнюю неделю утроилось, что привело к росту опасений относительно новой вспышки в норвежской столице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Норвежский институт общественного здравоохранения в своем еженедельном отчете сообщил, что в Осло в целом 81 человек получил положительный результат теста на вирус.

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Это означает, что в городе проживает не менее чем три четверти из 112 человек, недавно зараженных вирусом в Норвегии.

"Трудно сказать, что является причиной роста этих инфекций, нам нужно выяснить это с помощью отслеживания контактов. Но это хороший пример того, что происходит, когда вы больше расслабляетесь.

Если вы не остаетесь дома во время болезни и не держите расстояние в один метр, это можно увидеть в статистике ", - прокомментировал рост заместитель директора Норвежского управления по вопросам охраны здоровья и социальных вопросов Эспен Роструп Накстад.

Тревожный рост заболеваемости произошел через несколько дней после того, как врачи в районе Осло Сондре Нордстранд сообщили, что в первую неделю июня они зарегистрировали 33 новых случая заболевания - больше, чем за весь май.

С начала пандемии коронавируса в Норвегии 8576 человек были инфицированы, 239 умерли.