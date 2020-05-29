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Данія і Норвегія відкривають кордони для своїх громадян

П'ятниця, 29 травня 2020, 15:58

Уряди Норвегії та Данії уклали угоду про дозвіл на туристичні поїздки для громадян двох країн з 15 червня.

Про це заявила норвезький прем'єр-міністр Ерна Солберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

"Угода між Данією і Норвегією означає, що данські туристи можуть приїхати до Норвегії, а норвезькі туристи можуть поїхати в Данію", - сказала Солберг.

Угода означає, що громадянам не потрібно залишатися в карантині після подорожі між Норвегією і Данією.

Солберг підкреслила, що туристи повинні ознайомитися з національними правилами щодо поїздок і інфекційного контролю і дотримуватися їх, і ці правила не обов'язково однакові в Норвегії і Данії.

Вона також зазначила, що рішення щодо подорожей до Швеції без карантинного зобов’язання поки не ухвалювалося.

Нагадаємо, Норвегія раніше оголосила нові правила пересувань, дозволивши в'їзд мандрівникам, які прибувають по бізнесу з Данії, Фінляндії, Ісландії та Швеції.

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