Саміт Україна-ЄС планують провести на початку жовтня

Проведення щорічного саміту Євросоюз-Україна, який відклали через пандемію коронавірусу, планується на початок жовтня.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявила заступник гендиректора головного директорату Європейської комісії з питань сусідства та переговорів про розширення ЄС Катерина Матернова під час онлайн-дискусії, організованої Німецькою радою з питань зовнішніх відносин.

"Наступного тижня у нас запланована зустріч щодо саміту ЄС-Україна, який відбудеться на початку жовтня, зустріч буде з кабінетом президента Європейської ради Шарлем Мішелем", - сказала Матернова.

Вона зазначила, що між Україною та ЄС тривають інтенсивні контакти, навіть якщо вони не завжди помітні публічно.

Попередній саміт ЄС-Україна відбувся 8 липня 2019 року у Києві. ЄС на саміті представляли тодішні президенти Європейської ради Дональд Туск і Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, Україну – президент Володимир Зеленський.

За підсумками саміту Україна-ЄС буде підписано п'ять двосторонніх документів, включаючи угоду про допомогу Приазов’ю.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель скликав на 18 червня відеоконференцію лідерів країн Європейського Союзу і країн "Східного партнерства".