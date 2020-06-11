Саммит Украина-ЕС планируют провести в начале октября

Проведение ежегодного саммита Евросоюз-Украина, который отложили из-за пандемии коронавируса, планируется на начало октября.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявила заместитель гендиректора главного директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС Катерина Матернова во время онлайн-дискуссии, организованной Немецким советом по вопросам внешних отношений.

"На следующей неделе у нас запланирована встреча по саммиту ЕС-Украина, который состоится в начале октября, встреча будет с кабинетом президента Европейского совета Шарлем Мишелем", - сказала Матернова.

Она отметила, что между Украиной и ЕС продолжаются интенсивные контакты, даже если они не всегда заметны публично.

Предыдущий саммит ЕС-Украина состоялся 8 июля 2019 года в Киеве. ЕС на саммите представляли тогдашние президенты Европейского совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, Украину - президент Владимир Зеленский.

По итогам саммита Украина-ЕС будет подписано пять двусторонних документов, включая соглашение о помощи Приазовье.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель созвал на 18 июня видеоконференцию лидеров стран Европейского Союза и стран Восточного партнерства.