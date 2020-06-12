Швеція розширює тестування на коронавірус

Швеція розширить тестування на коронавірус, зробивши діагностичні тести доступнішими для людей з характерними симптомами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У Швеції центральний уряд та регіони досягли згоди щодо розширення тестування населення на коронавірус.

За домовленістю, уряд профінансує витрати на діагностичне тестування людей, які мають характерні для коронавірусу симптоми, але у легкій формі та не потребують медичної допомоги. На це обіцяють виділити 5,9 млрд крон – близько 633, 5 млн доларів.

Отримати такий тест можна буде після погодження лікаря, проконсультувавшись телефоном або через відеозв’язок.

"Я щаслива, що ми тепер можемо вирішити усі непорозуміння щодо тестування. Сподіваюся, це стане початком масштабного тестування населення, з урахуванням розвитку епідемії та регіональних відмінностей", - зазначила міністр охорони здоров’я Лена Халленгрен.

Також уряд профінансує регіонам витрати для тестів на антитіла до коронавірусу, але для більшості людей вони будуть платними – окрім медичних працівників, персоналу будинків для літніх людей, а також тих, хто у них проживає чи отримує послуги вдома.

Точна дата, коли діагностичні тести стануть більш доступними, не повідомляється.

У Швеції показники тестування нижчі, ніж у її нордичних сусідів та багатьох інших країнах. Цілі здійснювати 100 000 тестів щотижня до середини травня не було досягнуто.

Нагадаємо, напередодні Швеція оголосила про свій найвищий щоденний показник нових коронавірусних інфекцій - рекордні 1474 нові випадки. Це називають прямим наслідком збільшення кількості обстежень в регіонах і виявлення випадків захворювання з помірними симптомами

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