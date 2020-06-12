Швеция расширяет тестирование на коронавирус

Швеция расширит тестирование на коронавирус, сделав диагностические тесты доступными для людей с характерными симптомами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В Швеции центральное правительство и регионы достигли согласия по расширению тестирования населения на коронавирус.

По договоренности, правительство профинансирует расходы на диагностическое тестирование людей, которые имеют характерные для коронавируса симптомы, но в легкой форме и не требуют медицинской помощи. На это обещают выделить 5,9 млрд крон - около 633,5 млн долларов.

Получить такой тест можно будет после согласования врача, проконсультироваться по телефону или через видеосвязь.

"Я счастлива, что мы теперь можем решить все недоразумения по тестированию. Надеюсь, это станет началом масштабного тестирования населения, с учетом развития эпидемии и региональных различий", - отметила министр здравоохранения Лена Халленгрен.

Также правительство профинансирует регионам расходы для тестов на антитела к коронавирусу, но для большинства людей они будут платными - кроме медицинских работников, персонала домов престарелых, а также тех, кто в них проживает, получает услуги на дому.

Точная дата, когда диагностические тесты станут более доступными, не сообщается.

В Швеции показатели тестирование ниже, чем у ее соседей и многих других странах. Цель проводить 100 тысяч тестов еженедельно до середины мая не была достигнута.

Напомним, накануне Швеция объявила о своем высокий ежедневный показатель новых коронавирусных инфекций - рекордные 1474 новых случая. Это называют прямым следствием увеличения количества обследований в регионах и выявления случаев заболевания с умеренными симптомами.

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