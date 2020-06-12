Північна Македонія не продовжуватиме надзвичайний стан

Президент Північної Македонії Стево Пендаровскі заявив, що немає потреби продовжувати запроваджений через коронавірус режим надзвичайного стану, термін якого закінчується на цьому тижні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Meta.

"Я не думаю, що є необхідність знову оголошувати надзвичайний стан", - заявив Пендаровскі.

Він також повідомив, що уряд не подавав офіційного запиту про продовження надзвичайного стану, оскільки здійснив всі необхідні економічні та медичні заходи.

При цьому, як зазначив президент Північної Македонії, запровадження надзвичайного стану не залежало від числа інфікованих або померлих від COVID-19, а було потрібне передусім для ухвалення потрібних декретів уряду. Крім того, такі заходи, як комендантська година або карантин, можуть, за його словами, вводитися незалежно від того, чи діє в країні режим надзвичайного стану.

Вперше режим надзвичайного стану був введений в Північній Македонії 18 березня. В черговий раз його продовжили 30 травня, термін надзвичайного стану закінчується в суботу, 13 червня.

Нагадаємо, уряд Північної Македонії на початку червня ухвалив рішення повернути обмеження на пересування громадян після різкого збільшення кількості нових випадків зараження коронавірусом.