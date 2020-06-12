Северная Македония не будет продолжать чрезвычайное положение

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявил, что нет нужды продолжать введенный из-за коронавируса режим чрезвычайного положения, срок которого истекает на этой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Meta.

"Я не думаю, что есть необходимость снова объявлять чрезвычайное положение", - заявил Пендаровски.

Он также сообщил, что правительство не подавал официального запроса о продлении чрезвычайного положения, поскольку совершил все необходимые экономические и медицинские меры.

При этом, как отметил президент Северной Македонии, введение чрезвычайного положения не зависело от числа инфицированных или умерших от COVID-19, а было нужно прежде всего для принятия нужных декретов правительства. Кроме того, такие меры, как комендантский час или карантин, могут, по его словам, вводиться независимо от того, действует ли в стране режим чрезвычайного положения.

Впервые режим чрезвычайного положения был введен в Северной Македонии 18 марта. В очередной раз его продлили 30 мая, срок чрезвычайного положения истекает в субботу, 13 июня.

Напомним, правительство Северной Македонии в начале июня принял решение вернуть ограничения на передвижение граждан после резкого увеличения количества новых случаев заражения коронавирусом.