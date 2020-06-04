Північна Македонія відновила комендантську годину через зростання нових заражень

Уряд Північної Македонії ухвалив рішення повернути обмеження на пересування громадян після різкого збільшення кількості нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на македонський канал 24МК.

Уряд вирішив заборонити пересування всіх громадян у Скоп'є (усі муніципалітети Скоп'є), Куманово, Ліпково, Стипі, Тетово, а також Боговіньє, Брвениці, Тірце, Зеліно та Єгуновце, починаючи з четверга (4 червня) з 21:00 до понеділка (8 червня) до 05:00 години.

У всіх інших містах рух усіх громадян заборонено з четверга (4 червня) з 21:00 до п’ятниці (5 червня) до 05:00 ранку, а в п'ятницю, суботу, неділю в цих містах заборона починається з 16:00 та триває до наступного дня до 05:00 ранку.

П’ятниця (5 червня) оголошується неробочим днем ​​для всіх громадян.

У період з четверга (4 червня) з 21:00 до понеділка (8 червня) до 05:00 відвідування кладовища на території всієї країни заборонено, крім похорон.

Прогулянка з домашніми тваринами відбуватиметься у вже встановлені терміни у періоди з 08:00 до 8:30, 15:00 до 15.30 та 20:00 до 20:30.

Виключення із заборон стосуються сільськогосподарської діяльності, завдяки якій переміщення в межах території (району) сіл дозволяється виключно для робочих потреб

У період, на який було прийнято рішення про заборону руху, аптеки будуть працювати безперебійно, а Міністерство охорони здоров’я розробить план безперебійної роботи медичних закладів.

Кількість щойно заражених коронавірусом у Північній Македонії знову набирає обертів після того, як за попередні 24 години було зареєстровано ще 101 випадок. Більше половини - в Скоп'є. Четверо пацієнтів померли від коронавірусу.

Загалом з початку пандемії в країні зареєстровано 2492 випадки зараження коронавірусом, наразі 742 випадки активних. Померло 145 людей.

Нагадаємо, Північна Македонія запланувала провести парламентські вибори 5 липня, тобто через 22 дні після скасування надзвичайного стану в середині червня.