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Парламентські вибори в Північній Македонії перенесуть на 15 липня

Понеділок, 15 червня 2020, 17:16

Парламентські вибори у Північній Македонії вирішили провести 15 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на македонське агентство МІА.

Як заявив колишній прем'єр-міністр і лідер Соціал-демократичного союзу Македонії Зоран Заєв, про цю дату виборів він домовився з лідером опозиції Христьяном Міскоскі.

"Ми робимо крок, щоб покінчити з цією нервовою грою, щоб люди більше не страждали. Соціал-демократичний союз зі свого боку демонструє розуміння і відповідальність. Щоб не мучити людей, ми вирішили, що 15 липня буде остаточною датою для виборів" - сказав Заєв.

Раніше обговорювалася дата 5 липня.

Президент Північної Македонії Стево Пендаровскі в минулу суботу не продовжив дію надзвичайного стану, введеного в середині березня через епідемію коронавірусу.

Тим самим були створені умови для проведення перенесених у квітні парламентських виборів. Найбільша опозиційна партія ВМРО-ДПМНЕ наполягала, що голосування має відбутися якомога пізніше.

Дату голосування ще має затвердити президент.

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Північна Македонія
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