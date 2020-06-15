Парламентские выборы в Северной Македонии перенесут на 15 июля

Парламентские выборы в Северной Македонии решили провести 15 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на македонское агентство МІА.

Как заявил бывший премьер-министр и лидер Социал-демократического союза Македонии Зоран Заев, об этой дате выборов он договорился с лидером оппозиции Христьяном Мискоски.

"Мы делаем шаг, чтобы покончить с этой нервной игрой, чтобы люди больше не страдали. Социал-демократический союз со своей стороны демонстрирует понимание и ответственность. Чтобы не мучить людей, мы решили, что 15 июля будет окончательной датой для выборов", - сказал Заев.

Ранее обсуждалась дата 5 июля.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски в минувшую субботу не продлил действие чрезвычайного положения, введенного в середине марта из-за эпидемии коронавируса.

Тем самым были созданы условия для проведения перенесенных в апреле парламентских выборов. Крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ настаивала, что голосование должно состояться как можно позже.

Дата голосования еще должен утвердить президент.